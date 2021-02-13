Москва направила запрос в Twitter после заморозки аккаунта делегации РФ в Вене

13.02.2021, 14:48, Новости дня

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Москва направила запрос в Twitter в связи с приостановкой действия официальной учетной записи делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова сообщила, что «уже направили запрос в компанию (Twitter)» в связи с этим инцидентом, передает ТАСС.

Она выразила надежду, что «это исключительно техническая проблема».

Напомним, Twitter заблокировал официальный аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями.

Ранее сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов.

До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что необходимы механизмы противодействия цензуре, которую начали иностранные интернет-платформы, и они будут выработаны при обсуждении соответствующего законопроекта в Госдуме.

Президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как цензура американцев создает успех изобретению русских, а также о том, как Россия остановит цифровой колониализм США.