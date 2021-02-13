Россия отправила спецконвоем в Италию участника мафиозной организации

13.02.2021, 14:48, Новости дня

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Россия выдала Италии находившегося в розыске участника мафиозной организации, обвиняемого в вымогательстве денег с водителей, его отправили под спецконвоем, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«Генеральная прокуратура РФ по запросу итальянской стороны выдала Вячеслава Бану для привлечения к уголовной ответственности за участие в мафиозной ассоциации, вымогательство и покушение на вымогательство. В сопровождении спецконвоя обвиняемый отправлен в Италию», – говорится в сообщении ведомства.

С 2002 года по август 2011 года Бану участвовал в вооруженной преступной транснациональной организации мафиозного типа, которая действовала в разных странах, в том числе в Италии.

«Бану в составе преступного сообщества, применяя насилие и угрожая применением насилия водителям транспортных средств, а также владелице молдавской транспортной компании, вымогал у них денежные средства в размере от 50 до 2 060 евро за каждую перевозку, парковку на стоянках, подконтрольных преступной организации», – уточнили в Генпрокуратуре. Всего Бану вменяется 28 эпизодов.

Судом Венеции в отношении Бану в 2013 году применена мера пресечения в виде предварительного заключения под стражу, его объявили в розыск.