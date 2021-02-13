Мнение: Про митинг, который состоится 14 февраля…

13.02.2021, 14:38, Разное

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Много разговоров про акцию в День влюбленных, 14 февраля, когда люди могут выйти в собственные дворы, включить фонарики на мобильных устройствах и выстроиться в форме сердца — в знак поддержки Алексея Навального и всех российских политзэков.

Но мало кто говорит про митинг против политических репрессий, который пройдет 14 февраля в Казани. И пройдет этот митинг в самом центре города, под стенами казанского Кремля.

Забавно, что митинг КПРФ, который новые коммунисты планировали провести 23 февраля, власти Казани не согласовали, прикрывшись предписанием Роспотребнадзора об ограничении массовых мероприятий из-за COVID-19.

В общем, мне интересно, почему согласованный на 14 февраля митинг в Казани мало кому интересен?

На снимке: оппозиционный митинг в Казани под стенами Кремля в 2012 году, фотография отсюда