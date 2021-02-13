 

Мнение: Выставка «ВХУТЕМАС: наследие» открылась в галерее «Веллум» в Гостином дворе

13.02.2021, 14:36, Разное
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В частной галерее, располагающейся под массивными сводами старинного здания, показывают редкие картины и рисунки Кончаловского, Экстер, Фалька, Лабаса, Нивинского — из частных собраний, увидеть которые в обычной жизни шансов маловато.

Выставка устроена по случаю 100-летия легендарного ВХУТЕМАСа (Высших художественно-технических мастерских), которое отмечалось в 2020 году.

Проект «ВХУТЕМАС: наследие» состоит из из произведений учителей и учеников прославленного ВУЗа. Как отмечают кураторы проекта, его особенность в том, что в нем во множестве представлены живописные и графические работы как знаменитых учителей, так и их, не менее, в будущем, знаменитых учеников. Большинство произведений показываются широкой публике впервые.

Меня особенно впечатлила стенка, завешанная работами Александра Шевченко – 10 работ.

Очень люблю, когда выставки проходят в частных галереях, не в стерильных музеищах — очень приятно тогда картины и рисунки соединяются с антиквариатом, можно представить, как бы эти работы обитали в квартирах настоящих людей.



Напротив него очень интересно разместились около 15 работ Петра Кончаловского.

Прекрасной Экстер висит пять ярких работ.



Еще здесь можно увидеть работы Бориса Смирнова-Русецкого, Александра Лабаса, Ефросиньи Ермиловой-Платовой, Ростислава Барто, Игнатия Нивинского и Роберта Фалька.



А вот эта скульптура Григория Златогорова к временной выставке не относится, она в галерее просто так стоит. Но я на нее запала!! (шампанское на кадре мое, отставленное для удобства держания фотоаппарата).

До 1 марта.
Галерея «Веллум»
Москва, ул. Ильинка, 4. Гостиный двор, пространство 88-89.
Вход со стороны Хрустального переулка, между 19 и 18 подъездами.
Часы работы: ежедневно с 12.00 до 20.00.
Вход по предварительной договоренности по телефону или электронной почте галереи: +7 (985) 776–33–31; [email protected]

https://vellum.ru/vystavka-vhutemas-nasledie/

***
Напоминаю, что в Провиантских складах к этому же юбилею проходит крупная выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда», к тому же юбилею. Я, правда, до нее никак не доберусь, поэтому отдельно не рекомендую, хотя те, кто видел, очень хвалит.

Источник: Шакко



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