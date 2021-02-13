Полностью рассекречен доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE в двух версиях

13.02.2021, 14:02, Разное

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В Сети появилась информация о двух версиях доступного флагмана Samsung Galaxy S21 FE. С новыми ценниками 4G-версия станет еще более доступной.

В Сети обнародовали данные о двух новых модификациях флагмана Samsung Galaxy S21 FE. Сейчас устройство прошло все этапы сертификации в индийском регуляторном ведомстве и вскоре уже появится на прилавках магазинов. Работать смартфон будет на 870 версии однокристальной платформы Snapdragon от Qualcomm. Дополнит мощный процессор чип оперативной памяти на 8 гигабайт. 6,5-дюймовый дисплей, выполненный по технологии FullHD+, поддерживает 120-герцную частоту обновления изображений. Хранить любую информацию на новых Samsung Galaxy S21 FE можно с помощью встроенного флэш-накопителя вместительностью 128 или 256 гигабайт.

Несмотря на более низкую стоимость аппаратов, сканер отпечатков пальцев в них встроен в экран. Снизить расходы на производство южнокорейский IT-гигант решил за счет плоской фронтальной панели и пластиковой задней крышки. Фото и видео аппарат снимает парой объективов на 12 миллионов точек и одним 8-мегапиксельным. При этом они выполняют функции широкоугольного, сверхширокоугольного сенсоров и телеобъектива с 3-кратным оптическим зумом. Датчик для селфи в девайсе получил 32 мегапикселя.

Долго пользоваться всеми опциями гаджета без необходимости поисков розетки позволяет емкий аккумулятор на 4,5 тысячи мА•ч. Кроме того, батарея Samsung Galaxy S21 FE оснащена поддержкой быстрой зарядки. «С коробки» в смартфоне установлена одиннадцатое поколение операционной системы Android. Несмотря на то, что ценник новинки пока не называется, руководство Samsung заверяет, что цена будет достаточно демократичной. При этом дополнительная 4G-вариация флагмана, построенная на базе SoC Exynos 990, будет отличаться еще более низкой стоимостью.

Источник: www.ixbt.com