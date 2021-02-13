Сергей Соседов рассказал о своих многочисленных курортных романах

13.02.2021, 14:02, Разное

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Сергей Соседов пояснил о своем отношении к курортным романам, женщинам и браку. Музыкальный критик дал совет, в каких случаях жену лучше оставить дома.

Романы интеллигентного музыкального критика

Сергей Соседов раскрыл некоторые подробности своей личной жизни. Известный музыкальный критик никогда не был женат, его также не замечали в компании каких-либо прекрасных дам сердца. Однако, как оказалось, ему не чужды не только серьезные чувства, но и курортные романы. Известный по участию в талант-шоу «Х-фактор» и «Голос» музыкальный критик признается, что не гнушался мимолетными отношениями. Более того, скромный и интеллигентный эксперт шоубизнесовой сферы, отдыхая на море, старается не отказывать себе в удовольствиях. Это касается и его любовных отношений, которые неоднократно были мимолетными.

Жену лучше оставить дома

Сергей Соседов не видит негатива в подобных связях, не претит ему и ситуация, когда женатые мужчины прибегают к случайным интрижкам. Эксперт не только не считает их противоречащими морали, но и уверен, что для представителей сильного пола, не имеющих проблем со здоровьем, внимание к другим женщинам является естественным. На курорте супруги должны отдыхать не только от работы, но и от обыденной жизни, а также друг от друга. При этом музэксперт считает, что при повышенной ревнивости жены, ее лучше оставить дома. Совместное времяпровождение на курорте в таком случае приведет только к проблемам и испортит отдых. Кроме того, обязательно следует помнить о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Какая жительница нужна Сергею Соседову

Стоит отметить, что относительно Соседова в СМИ и Сети нередко можно найти слухи о его якобы нетрадиционной ориентации. В ответ на это звезда пояснил о своих предпочтениях во внешности возможной избранницы. Так, ему не нравятся слишком худые девушки и «кривоногие», не в его вкусе и дамы с модельными данными. При этом в ответ на вопросы, когда же он заведет семью, селебрити отвечает, что не готов к браку. Соседова устраивает его нынешняя жизнь в одной квартире с престарелой мамой, а богатство и подобные изыски он не считает главными в жизни. В его судьбе, заверяет эксперт, было множество романов. Но собственная ветреность и нежелание брать на себя какие-либо серьезные обязательства до сих пор не позволили Сергею Соседову стать примерным семьянином.

Источник: bimru.ru