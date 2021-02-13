Экс-глава Пентагона уверен в сохранении военной зависимости Европы от США

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13.02.2021, 14:02, Разное
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Экс-глава Пентагона Дов Закхейм раскритиковал стремление стран Европы увеличить собственный военный потенциал вне сил НАТО. Бывший руководитель оборонного ведомства США выразил уверенность в сохранении военной зависимости Франции и других стран от американской политики и поддержки.
Дов Закхейм выступил с резкой критикой намерений президента Эммануэля Макрона в оборонной сфере. Ранее президент Франции заявил о курсе на увеличение боевого потенциала французской армии. Однако в Белом доме такие инициативы и стремление к самостоятельному решению вопросов безопасности посчитали неуместными. Экс-руководитель Пентагона не сомневается в том, что в военном плане Франция и остальные государства Европы и дальше будут полагаться как на объединенные силы Североатлантического альянса, так и на Соединенные Штаты.

Закхейм признает, что в последнее время Старый Свет основательно увеличил финансирование оборонных нужд. Однако этого все еще не достаточно для обеспечения безопасности региона. До 2024 года военные расходы в НАТО только от европейских стран планировалось довести до 500 миллиардов долларов, но сейчас страны-участницы перечислили только порядка 130 миллиардов. Причиной тому стала ориентировка на национальные оборонные проекты и траты на них. Таким образом, можно сказать, что расходы на независимую от США армию составляют конкуренцию планам Вашингтона. Также отмечает бывший руководитель Пентагона и попытку Франции определить превосходство своих ВВС на континенте, что не может не вызывать опасений.

Кроме того, американский экс-чиновник предположил, что разразившаяся пандемия коронавируса тоже скажется на данной сфере. Автономия в военном секторе будет труднореализуемой из-за взаимосвязей в производстве. Новейшие разработки вроде беспилотных летательных средств, рельсотронов или лазеров невозможно на том уровне, на котором, по мнению Закхейма, находятся технологии и финансовое обеспечение «Европейского оборонного фонда».

Источник: inforeactor.ru



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