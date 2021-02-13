 

Песков заявил, что слова Лаврова о готовности разорвать отношения с ЕС были поданы “вне контекста”

13.02.2021, 13:06, Новости дня
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Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о “готовности разорвать отношения с Евросоюзом” были неверно поданы в СМИ. Об этом он заявил журналистам 12 февраля, пишет “Интерфакс”.

По словам Пескова, СМИ цитировали слова Лаврова “вне контекста”.

Он сказал, что “смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да, мы будем готовы”.

Лавров в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву заявил, что Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом.

“Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне”, – сказал Лавров.

В МИД РФ заявили, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если это произойдет по инициативе ЕС.

В МИД Германии назвали заявление Лаврова обескураживающим и непонятным.

Отношения России и Евросоюза ухудшились в 2014 году, после того, как РФ оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе. Из-за агрессии против Украины в отношении России было введено несколько пакетов санкций. 

4–6 февраля 2021 года Москву посещал высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По итогам диалога с Лавровым европейский чиновник заявил, что Брюссель может инициировать новые санкции в отношении России, в частности из-за отравления и последующего заключения оппозиционера Алексея Навального. Дипломат также отмечал, что Россия не заинтересована в налаживании отношений с Брюсселем. 

Вопрос отношений с Россией будет обсуждаться 22 февраля на заседании Совета глав МИД стран ЕС, а также в марте на саммите руководства Евросоюза.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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