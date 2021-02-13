В ЕС прокомментировали слова Лаврова о “готовности РФ разорвать отношения с Евросоюзом”

13.02.2021, 13:06, Новости дня

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Россия дает понять, что не готова к взаимовыгодному сотрудничеству и диалогу. Об этом 12 февраля на брифинге заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, пишет “Немецкая волна”.

“Взаимовыгодное сотрудничество будет всегда, когда другая сторона готова к такому сотрудничеству и диалогу. Россия явно дала понять, что она не готова идти в этом направлении. Это было сделано с помощью многих сигналов, а не только посредством этого интервью”, – сказал Стано.

По его словам, руководство ЕС “в курсе того, как Лавров был процитирован в прессе и в какой трактовке Кремль потом попытался представить его слова”.

По словам Петера Стано, все действия России “подчеркивают то, как она хочет строить отношения с ЕС”, и чтобы понять это, “не нужны интервью министра иностранных дел российским СМИ”.

“Мы это видим совершенно ясно и четко по реакции на инициативу верховного представителя ЕС развернуть негативный тренд в наших отношениях”, – добавил спикер.

Стано подчеркнул, что Евросоюз строит свои отношения с Россией, как и с любым партнером, на основе определенных ценностей, на основе собственных интересов, соблюдения международного права и обязательств в рамках членства в международных организациях, а также на основе добрососедства.

Лавров в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву заявил, что Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом.

“Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне”, – сказал Лавров.

В МИД РФ заявили, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если это произойдет по инициативе ЕС. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Лаврова в СМИ подали “вне контекста”. По словам Пескова, “смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да, мы будем готовы”.

В МИД Германии назвали заявление Лаврова обескураживающим и непонятным.

Отношения России и Евросоюза ухудшились в 2014 году, после того, как РФ оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе. Из-за агрессии против Украины в отношении России было введено несколько пакетов санкций.

4–6 февраля 2021 года Москву посещал высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По итогам диалога с Лавровым европейский чиновник заявил, что Брюссель может инициировать новые санкции в отношении России, в частности из-за отравления и последующего заключения оппозиционера Алексея Навального. Дипломат также отмечал, что Россия не заинтересована в налаживании отношений с Брюсселем.

Вопрос отношений с Россией будет обсуждаться 22 февраля на заседании Совета глав МИД стран ЕС, а также в марте на саммите руководства Евросоюза.

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