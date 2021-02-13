Зеленский 14–15 февраля посетит ОАЭ

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13.02.2021, 12:56, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской 14–15 февраля с официальным визитом отправится в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщила пресс-служба главы государства 13 февраля.

Зеленский проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом.

“Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов”, – говорится в сообщении.

В Офисе президента также сообщили, что первая леди в рамках развития направления “культурная дипломатия” встретится с министром культуры и молодежи ОАЭ Нурой бинт Мохаммед Аль Кааби, представителями дирекции Дубайской оперы и ключевых исторических и культурных памятников Абу-Даби.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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