Россиянина заподозрили в изготовлении продукции для оппозиции Белоруссии

13.02.2021, 13:54, Новости дня

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В Белоруссии пресекли подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой, в этом подозревают работников частной типографии – белоруса и россиянина, сообщила пресс-служба МВД республики.

«В Минске сотрудники ГУБОПиК (главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией) МВД пресекли подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой. Бурную деятельность развернули 51-летний минчанин и нелегально находящийся в Беларуси ранее судимый 29-летний житель РФ из Пскова. Оба – работники частной типографии», – передает РИА «Новости» сообщение из Telegram-канала ведомства.

По версии правоохранителей, после отработки официальных заказов, мужчины «втихаря используя техническую базу и расходные материалы организации, штамповали бчб (бело-красно-белые): флаги, маски, растяжки, наклейки. Затем «левую» продукцию забирали домой, и снабжали ей участников несанкционированных мероприятий».

Изъята компьютерная техника и рабочие записи с бухгалтерскими расчетами, лекалами, чертежами и размерами, данными покупателей, действиям мужчин белорусские правоохранители дают правовую оценку, уточняется в сообщении МВД.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.

Глава КГБ Белоруссии 11 февраля заявил о стабилизации ситуации в стране.