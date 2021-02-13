Эффективность вакцины AstraZeneca собрались проверить на детях в Великобритании

13.02.2021, 13:54, Новости дня

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Эффективность британской вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca, проверят на группе из 300 детей и подростков в возрасте от шести до 17 лет, говорится в сообщении Оксфордского университета.

Клинические испытания препарата, который одобрен в Великобритании, странах ЕС и ряде других государств для вакцинации лиц старше 18 лет, пройдут в Бристоле, Лондоне и Саутгемптоне. Как отмечают британские СМИ, это будет первое в мире исследование вакцины от COVID-19, проводящееся не только среди подростков 16-17 лет, но и среди детей младшего возраста, первые из которых получат препарат уже в этом месяце, приводит ТАСС сообщение университета.

«При том, что дети сравнительно слабо затронуты коронавирусом и лишь в редких случаях серьезно заболевают, важно установить, насколько сильный ответ [британская] вакцина вызывает у детей и молодых людей и насколько она для них безопасна, поскольку некоторым детям могла бы быть полезна вакцинация», – отметил глава программы испытаний профессор Эндрю Поллард.

Британские власти рассчитывают, что первые вакцины, одобренные к применению среди детей, могут появиться до конца года. Между тем, по мнению экспертов британского Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья, в мире собрано достаточно данных, указывающих на то, что среди детей заражение коронавирусом значительно реже приводит к развитию осложнений и смерти, чем среди лиц старшего возраста. Есть также данные, указывающие на то, что дети заболевают реже взрослых, однако роль, которую они могут играть в распространении инфекции, пока точно не определена. Вместе с тем в редких случаях на фоне заболевания COVID-19 у детей развивается посткоронавирусный воспалительный синдром (MIS-C) – комплекс нарушений в работе иммунитета, похожий на синдром Кавасаки. Это потенциально опасное состояние, которое может требовать госпитализации.

В январе в российском Центре им. Гамалеи сообщили, что исследования вакцины «Спутник V» среди детей пройдут в течение 2021 года. Запрос о проведении таких испытаний может быть подан уже в марте, однако сами они начнутся не ранее завершения третьей фазы испытаний российского препарата среди взрослых.

Состав вакцины от коронавируса «Cпутник V» для детей не изменится, однако дозировка препарата будет различаться в зависимости от возраста, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов РФ со времен СССР. До этого научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины, подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность: эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.