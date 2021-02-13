 

В России появится омбудсмен по делам “золотой молодежи”

13.02.2021, 13:48, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В России введут должность омбудсмена по делам так называемой “золотой молодежи.” Официально пост будет называться “уполномоченный по защите прав особых категорий граждан”.

Инициаторы пояснили, что сейчас “золотая молодежь” – это одна из самых уязвимых категорий россиян. СМИ с особым рвением расследуют громкие инциденты с участием “мажоров”, уделяя им больше внимания, против них также зачастую направлено общественное мнение.

“Дети обеспеченных или высокопоставленных россиян живут в условиях постоянного давления. Им ставят в упрек то, что их отцы и матери оказались более достойными и уважаемыми людьми, чем среднестатистический человек из более низких слоев общества”, – говорится в сопроводительной записке. – “В сложившихся условиях мы должны обеспечить им особенную заботу и сопровождение”.

Авторы указывают на то, что это также важно для национальной безопасности России. Иностранные разведки могут провоцировать ситуации, в результате которых “золотая молодежь” будет попадать в затруднительные ситуации и чиновникам приходится тратить время и нервы на то, чтобы “оказывать требуемую помощь” своим отпрыскам. В этом может заключаться иностранный заговор против российской государственности.

“Введение нового поста в любом случае поможет высвободить время для ключевых лиц нашего государства, которое они сейчас должны тратить, чтобы выручать детей в случае происшествий”, – отмечается в тексте.

Пока что неизвестно, кто может занять новую должность. Известно, что в качестве кандидатов рассматривается Мара Багдасарян, а также ряд известных актёров. По мнению инициаторов введения новой должности, “мажорам” будет проще найти общий язык с представителями богемы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Учёные: Новые глазные капли предотвратят слепоту

29.09 / В русском языке заменят «И» на «І»

20.10 / “Почувствуйте эту легкость”: Настя Каменских снимком в бикини вызвала критику подписчиков

28.06 / Мнение: О пользе голодовок протеста…

16.09 / “Какой я счастливый”: Топалов назвал Тодоренко лучшей женщиной

10.08 / Борис Корчевников начал стремительно терять вес

01.07 / Мнение: Лучшие их худших

07.09 / Медики рассказали, какое влияние на организм окажет ежедневное употребление хурмы

30.11 / Moderna оценила эффективность своей вакцины при тяжелом течении COVID-19 в 100%

13.08 / Мнение: Коротко по Белоруссии. 12.08.2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска