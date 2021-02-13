В России появится омбудсмен по делам “золотой молодежи”

13.02.2021, 13:48, Разное

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В России введут должность омбудсмена по делам так называемой “золотой молодежи.” Официально пост будет называться “уполномоченный по защите прав особых категорий граждан”.

Инициаторы пояснили, что сейчас “золотая молодежь” – это одна из самых уязвимых категорий россиян. СМИ с особым рвением расследуют громкие инциденты с участием “мажоров”, уделяя им больше внимания, против них также зачастую направлено общественное мнение.

“Дети обеспеченных или высокопоставленных россиян живут в условиях постоянного давления. Им ставят в упрек то, что их отцы и матери оказались более достойными и уважаемыми людьми, чем среднестатистический человек из более низких слоев общества”, – говорится в сопроводительной записке. – “В сложившихся условиях мы должны обеспечить им особенную заботу и сопровождение”.

Авторы указывают на то, что это также важно для национальной безопасности России. Иностранные разведки могут провоцировать ситуации, в результате которых “золотая молодежь” будет попадать в затруднительные ситуации и чиновникам приходится тратить время и нервы на то, чтобы “оказывать требуемую помощь” своим отпрыскам. В этом может заключаться иностранный заговор против российской государственности.

“Введение нового поста в любом случае поможет высвободить время для ключевых лиц нашего государства, которое они сейчас должны тратить, чтобы выручать детей в случае происшествий”, – отмечается в тексте.

Пока что неизвестно, кто может занять новую должность. Известно, что в качестве кандидатов рассматривается Мара Багдасарян, а также ряд известных актёров. По мнению инициаторов введения новой должности, “мажорам” будет проще найти общий язык с представителями богемы.

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