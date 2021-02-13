 

Пошла в лес помолиться голенькой – Личное мнение

13.02.2021, 13:40, Разное
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Чудовищный случай произошёл позавчера в Новой Москве. 33-летняя женщина взяла своих трёх детей в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, раздела их и пошла в лес.

Ну, за окном — сами видите что. Как раз погода, чтобы по лесу голышом бегать.


Фото: Соцсети

Детей спасло то, что мамочку заметили люди. Всё закончилось относительно хорошо — все в больнице, обморожения лечат.

Позже оказалось, что женщина имела старшего сына от одного мужчины, а двое младших — от богатого и очень успешного столичного ювелира.

Мужчина встречался с бабой, рожал от неё детей. Купил квартиру в области, обсуждал дизайн. Рассказывает, что в последнее время много ссорились — женщина стала религиозна. Говорила, что во грехе жить не может.

Опомнилась, да — двоих родила от женатого многодетного мужика (там ещё четверо или пятеро детей в официальной семье) и заговорила про жизнь во грехе.

В лес с детьми пошла, чтобы молиться. Голыми, в минус 17 градусов.

Не исключено, что женщина просто двинулась. Так бывает, ничего не поделаешь. Однако возможен и вариант, что она просто шантажировала любовника — чо не женишься, живём во грехе и ругаемся по поводу дизайна квартиры!

Значит, нужно официально оформить все отношения.

Я всегда считала, что не все могут быть мамами. Для кого-то важнее их собственная жизнь, путешествия, творчество, половые приключения и так далее. В этом нет ничего плохого, если женщина это осознаёт. Плохо то, что такие рожают, не имея желания и даже мысли менять ради детей свою драгоценную жизнь.

Я бы даже сказала, что нужен экзамен на материнство, если бы это не попахивало вмешательством в личную жизнь. Иногда я смотрю на очередную мамочку и совершенно отчётливо понимаю, что её детям было бы лучше даже в самом плохом детдоме.

Но социальные службы этого будто не видят. Пока не случится страшное, детей так и оставляют жить с пьяницами, развратницами, наркоманками и сектантками.

Что вот делать с такими?

Источник: Лена Миро



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