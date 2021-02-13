 

Кино, музеи, концерты и парки: как отметить День святого Валентина в Москве

13.02.2021, 13:38, Разное
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Московский Комитет по туризму предлагает влюблённым сфотографироваться в любимых местах города и опубликовать снимки в социальных сетях с хештегом #ВлюбленныевМоскву. Авторы лучших фотографий получат шанс выиграть билеты на двоих на самую высокую смотровую площадку Европы, на экскурсию на двухэтажном автобусе, на посещение “Городской фермы” на ВДНХ и выставки “Слепая зона” в Политехническом музее, а также на прогулку по Москве-реке.

К празднику подготовились и столичные парки, которые также разыграют призы среди посетителей. Для участия необходимо сделать совместную фотографию со второй половинкой на катке и выложить её в “Инстаграм”, отметив официальный аккаунт парка. В программе участвуют парки Горького, “Фили”, 50-летия Октября, “Митино”, Воронцовский, “Ангарские пруды”, “Дубки”, Гончаровский, а также сад “Эрмитаж” и сад имени Баумана; Измайловский, Перовский и Бабушкинский парки, сквер в Олонецком проезде и парки “Красная Поляна” и “Ходынское поле”.

А для тех, кто пока не нашёл свою любовь, некоторые столичные парки запустили акцию быстрых свиданий “Park dating – любовь с первого парка”. При входе на каток посетителям раздадут парные наклейки с тёплыми словами, такими как “доверие”, “нежность”, “любовь” и “верность”. Акция пройдёт в парках Горького, “Митино”, “Красная Пресня”, “Ходынское поле”, в саду “Эрмитаж” и саду имени Баумана, а также в Измайловском, Перовском, Бабушкинском и Таганском парках.

В музее-заповеднике “Царицыно” пройдёт концерт “Музыка любви”, в рамках которого музыканты и певцы-лауреаты международных конкурсов исполнят оперные арии и сыграют на фортепиано. Кроме того, там же состоится концерт “Гитара – от классики до фламенко”, на котором прозвучит музыка испанских композиторов, авторов классических композиций и музыки фламенко в исполнении композитора Дмитрия Бородаева.

Сеть столичных кинотеатров “Москино” предлагает посетителям посмотреть фильмы о любви Love и “Дикая парочка”, а также мультфильм “Душа” а также нестареющую “классику” кинематографа.



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