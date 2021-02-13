Мнение: Ловушка шести месяцев, или как нас грабит Пенсионный фонд

13.02.2021, 13:14, Разное

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Пенсионный фонд Ростова-на-Дону нагрел моего товарища на 160 тысяч рублей. Мой товарищ живёт в Петербурге, а его родители жили в 1500 километрах к югу, в Ростове, были уже немолодыми людьми. В мае 2019 внезапно умерла мама. Здоровье отца после этого критически ухудшилось, его пришлось положить в частную клинику.

Цитирую дальше письмо моего товарища:

Через три дня после того, как отец лёг в клинику, почтальон принесла пенсию ему домой. Я встретил почтальона и показал ей документы, но она, конечно же, не имела права выдать пенсию моего отца мне.

Я навестил Пенсионный фонд, отделение Пролетарского района Ростова-на-Дону и сообщил, что мой отец находится в клинике, поэтому пенсию дома получать не может. Меня заверили, что вся пенсия моего отца будет сохранена, и что когда он сможет её получить лично, он получит всю накопленную пенсию в полном объёме. Так и сказали — не волнуйтесь, как сможет, всё получит, денежки никуда не денутся.

В июне 2020 года отец умер от коронавируса. Спустя полгода я вступил в право наследства, и через нотариуса сделал запрос в Пенсионный Фонд о получении пенсии отца.

С большим удивлением я обнаружил, что пенсию начисляли только 6 месяцев, после чего начислять перестали. Оказывается, есть такое правило, о котором мне никто не сообщил. Наоборот, сотрудники Пенсионного фонда меня убедили, что человек получит свою пенсию без проблем через любой срок.

Всё это время отец находился в клинике в тяжелом состоянии. Ни получать пенсию по адресу прописки, ни разбираться с Пенсионным фондом он не мог.

В итоге пенсию отцу начислили только за 6 месяцев, а за 8 месяцев (с ноября 2019 по июнь 2020) пенсию… аннулировали. Пенсия была больше 20 тысяч рублей в месяц, так что речь идёт более, чем о 160 тысячах рублей.

Вот ответ из Пенсионного фонда, где говорится то же самое — мы не отдадим вам пенсию, так как пенсионер за ней не обращался:

На мой взгляд, это прямое надувательство. Пенсионер не обращался в Пенсионный фонд, так как физически не мог этого сделать. Вероятно, оформить получение пенсии по доверенности мог бы его сын, однако в Пенсионном фонде ему сказали, что так делать не надо, ибо «денежки никуда не денутся». Излишне пояснять, что теперь, когда денежки всё же «куда-то делись», подшить к делу слова безымянного клерка, обманувшего в 2019 году моего товарища, уже не получится. В итоге счёт за услуги частной клиники, — лечение в которой обходилось значительно дороже 20 тысяч в месяц, — пробьёт особенно большую дыру в семейном бюджете.

Вопрос юристам. Можно ли что-то сделать в этой ситуации? Или Пенсионный фонд действительно по закону имеет право грабить пенсионеров, которые не имеют физических сил на исполнение бюрократических процедур?