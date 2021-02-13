В Госдуме предложили заставить иноагентов маркировать места своего проживания

13.02.2021, 13:11, Разное

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В Государственную думу поступил законопроект “О маркировке мест индивидуального или компактного проживания физлиц-иноагентов”, согласно которому на домах, где проживают лица из числа иностранных агентов, должна будет появляться соответствующая маркировка.

Согласно документу, каждый регион сам сможет выбирать вид, форму и размеры маркировки, однако она обязательно должна содержать “логотип, внешне явно напоминающий эмблему Североатлантического альянса, со знаком восклицания в непосредственной близости”, а также фразу “Здесь живут иноагенты” (“Здесь живёт иноагент”) с буквами высотой от 5 см.

При проживании иноагента в многоквартирном доме закон предусматривает установку соответствующей таблички при входе в подъезд с обязательным указанием номера квартиры. Вторая табличка должна быть размещена непосредственно на двери жилища иноагента или рядом с ней. Если же иноагент живет в отдельном доме, маркировку обяжут размещать рядом с указателем номера дома.

Финансирование этого проекта предлагается возложить на самих иноагентов. Закон устанавливает сроки его выполнения: в течение 14 дней с момента вступления закона в силу или в течение 14 дней после внесения физлица в реестр иностранных агентов. В случае, если лицо из списка меняет место жительства, таблички должны быть смонтированы в течение 7 дней, при этом в этот же срок иноагента обяжут оповестить о своём статусе новых соседей.

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