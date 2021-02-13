 

В Госдуме предложили заставить иноагентов маркировать места своего проживания

13.02.2021, 13:11, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Государственную думу поступил законопроект “О маркировке мест индивидуального или компактного проживания физлиц-иноагентов”, согласно которому на домах, где проживают лица из числа иностранных агентов, должна будет появляться соответствующая маркировка.

Согласно документу, каждый регион сам сможет выбирать вид, форму и размеры маркировки, однако она обязательно должна содержать “логотип, внешне явно напоминающий эмблему Североатлантического альянса, со знаком восклицания в непосредственной близости”, а также фразу “Здесь живут иноагенты” (“Здесь живёт иноагент”) с буквами высотой от 5 см.

При проживании иноагента в многоквартирном доме закон предусматривает установку соответствующей таблички при входе в подъезд с обязательным указанием номера квартиры. Вторая табличка должна быть размещена непосредственно на двери жилища иноагента или рядом с ней. Если же иноагент живет в отдельном доме, маркировку обяжут размещать рядом с указателем номера дома.

Финансирование этого проекта предлагается возложить на самих иноагентов. Закон устанавливает сроки его выполнения: в течение 14 дней с момента вступления закона в силу или в течение 14 дней после внесения физлица в реестр иностранных агентов. В случае, если лицо из списка меняет место жительства, таблички должны быть смонтированы в течение 7 дней, при этом в этот же срок иноагента обяжут оповестить о своём статусе новых соседей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Настя Ивлеева официально возвращается в программу «Орел и Решка»

03.11 / Мнение: Время злодеев?

22.09 / В некоторых регионах России власти ужесточили ограничения по коронавирусу – подробности

02.02 / Журналист Баранец: Зеленского отчитали как школяра-двоечника за незнание требований НАТО

26.09 / Новым гендиректором театра Янки Купала назначен Сергей Кургинян

30.12 / Доктор, у меня пальцы синие: как распознать болезнь Рейно

20.01 / Скандалы: Неведомая разница

22.01 / Эксперты спрогнозировали будущее США: Байден станет худшим президентом

23.09 / Мнение: Фуфловир

08.09 / Мнение: Как Варшава намерена переделать белорусов в поляков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска