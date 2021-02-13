Миссия МВФ завершила работу в Украине, но пересмотр программы stand by не утвердила

13.02.2021, 13:02, Новости дня

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Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы еще не принято. Об этом в комментарии “Укринформу” заявил постоянный представителя МВФ в Украине Йоста Люнгман.

В частности, он отметил, что в период с 21 по 23 декабря и с 11 января до 12 февраля специалисты МВФ обсудили с представителями власти Украины прогресс во внедрении мер и реформ, что являются частью поддержанной соглашением stand by программы действий власти.

По его словам, дискуссии фокусировались на усилении управления Национальным банком, улучшении законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления, мерах, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе, законодательных инициативах в отношении восстановления и усиления антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, так же дискуссии касались мероприятий в секторе энергетики.

“Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продлятся”, – сообщил Люнгман.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

11 февраля Марченко говорил, что Украина и Международный валютный фонд подпишут новый вариант меморандума о сотрудничестве

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