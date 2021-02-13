Индийский сегмент TikTok собрались продать после запрета соцсети в стране

13.02.2021, 13:00, Новости дня

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Китайская компания ByteDance может продать стартапу Glance активы принадлежащей ей соцсети TikTok в Индии, где приложение в январе запретили, сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, инициатором переговоров выступил японский мобильный оператор Softbank, который финансирует материнскую компанию Glance – InMobi. Если соглашение будет достигнуто, его должны будут одобрить власти Индии и Китая. Правительство Индии при этом потребует, чтобы информация об индийских пользователях TikTok не выходила за пределы страны, передает ТАСС со ссылкой на агентство.

Правительство Индии ужесточило санкции в отношении китайских мобильных предложений и навсегда запретило 59 из них, включая популярные TikTok, Baidu, WeChat. Решение было принято на фоне военной напряженности между двумя странами в Восточном Ладакхе, где в начале мая и середине июня прошлого года происходили столкновения китайских и индийских солдат.

Ранее решение о частичной блокировке TikTok было принято в Италии, оно будет действовать до 15 февраля. Поводом стал инцидент с 10-летней девочкой, которая погибла, приняв опасный вызов на выносливость в TikTok.