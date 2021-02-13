Туристка упала в ущелье в Пермском крае

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13.02.2021, 13:00, Новости дня
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Туристка упала в ущелье каменного массива на берегу реки в Пермском крае, природный объект известен под названием Усьвинские столбы, сообщила пресс-служба регионального министерства территориальной безопасности.

«В поселке Усьва Чусовского городского округа на Усьвинских столбах при прохождении турмаршрута женщина 1982 г.р. упала в ущелье. На место выехали спасатели краевой службы спасения со снаряжением, а также экстренные службы из ближайшего населенного пункта», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По предварительным данным, женщина посещала достопримечательность в составе незарегистрированной тургруппы из Тюмени.

Усьвинские столбы – это большой каменный массив в почти 200 километрах от Перми на правом берегу реки Усьвы, утесы возвышаются на 120-метровую высоту над водой. У основания столбов можно найти пещеры и гроты, считается, что в них остались следы жизни древних людей. Объект пользуется популярностью у туристов.

Ранее сообщалось, что спасатели в горах Шатойского района Чечни сняли со склона 36-летнего мужчину, упавшего в 70-метровую пропасть во время селфи; он выжил, зацепившись за камень за 40 метров до дна ущелья.



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