 

Twitter заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене по безопасности

13.02.2021, 13:00, Новости дня
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Twitter заблокировал официальный аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями, глава делегации Константин Гаврилов счел это актом цензуры.

Гаврилов сообщил, что 12 февраля служба поддержки соцсети заблокировала официальный аккаунт делегации, передает РИА «Новости».

«В чем причины? Альтернативная позиция РФ в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам? Блокировка официальных аккаунтов, отражающих официальную принципиальную позицию той или иной страны, – это явная цензура», – подчеркнул он.



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