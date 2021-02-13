 

В Ленобласти 300 дронов составили в небе фразу “защитим ветеранов”

13.02.2021, 12:44, Разное
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Представители телеканала НТВ запечатлели событие на камеры. Получившийся ролик они опубликовали на своей странице в “Твиттер”.

На кадрах видеозаписи видно, как несколько молодых людей собирают множество одинаковых летательных аппаратов. Затем они расставляют беспилотники на земле и вставляют в них белые и голубые лампочки. Примечательно, что большинство участников флешмоба были одеты в одинаковые белые куртки и действовали буквально как единый и слаженный организм.

Затем активисты дождались ночи и выстроились в ряды, после чего произошёл одновременный запуск всех дронов. Устройство поднялись в небо и какое-то время перестраивались между собой, чтобы составить фразу-хештег “защитим ветеранов”. При этом слово “защитим” сделали из дронов с голубыми огнями, а “ветеранов” – из аппаратов с белыми огнями.

В социальных сетях видеоролик вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи выразили свою солидарность с участниками акции, а другие задавались вполне логичным вопросом о том, от кого сейчас нужно защищать ветеранов. Другие же предложили в комментариях иные способы поддержки участников Великой Отечественной войны: от повышения пенсий и выдачи квартир до выплат прямой финансовой помощи.



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