Косметолог рассказала о пользе патчей для кожи вокруг глаз

13.02.2021, 12:14, Разное

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Екатерина Морозова, косметолог, напомнила, какие проблемы можно предотвратить с помощью патчей. Доктор также рассказала, что использовать их можно вокруг глаз.

Для омоложения кожи многие девушки пользуются патчами, которые предназначены для орбитальной зоны – область вокруг глаз. Усталость, недосып, стрессовые ситуации, неправильное питание часто отражаются именно в этих местах в виде темных кругов под глазами или отеков, а патчи хорошо справляются с такими проблемами. Доктор объясняет, что под глазами пластинка кожи довольно тонкая и под ней мало жировой клетчатки. То, что называют темными кругами – это мышцы и сосуды, которые просвечиваются.

Патчи создали в Южной Корее, где косметология находится на высоком уровне развития. Уходовое средство помогает уменьшить отечность, охладить кожу, успокоить раздражение и уменьшить возрастные изменения. Специалист напоминает, что в упаковке есть 60 патчей, которых хватит на 30 применений, а чтобы они не теряли свои полезные свойства, их нужно хранить в холодильнике. Когда жительница открывает банку с продуктом, то туда могут проникать различные микроорганизмы, поэтому доставать патчи надо специальной ложкой и прохладными использовать на область нижнего века.

Использовать продукт можно 15 минут, что окажет хорошее воздействие на кожу и ее внешний вид. Нельзя забывать, что после процедуры кожу надо очистить, предотвратив раздражение. Подбирать средство необходимо под тип кожи, учитывая ее состояние в тот момент. Патчи помогут избавиться от синяков под глазами и облегчат жизнь женщине.

Доктор напоминает, что стоит помнить об индивидуальных реакциях на средство. Если человек имеет аллергические реакции на определенные вещества, то использование патчей может спровоцировать покраснение глаз, болезненные ощущения и зуд.

Источник: www.5-tv.ru