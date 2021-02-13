Джастин Тимберлейк извинился перед звездами после фильма «Подставить Бритни Спирс»

13.02.2021, 12:14, Разное

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Певцу и киноактеру Джастину Тимберлейку пришлось признать свое невежество и извиниться после выхода фильма «Подставить Бритни Спирс». Фанаты популярной исполнительницы вместе с поклонниками Джанет Джексон обвиняли экс-участника Take That в раскрытии интимных подробностей и расизме.

Как подставили Бритни Спирс

Накануне стартовал мировой прокат документального фильма «Подставить Бритни Спирс» (Framing Britney Spears), раскрывающий закулисье американского шоу-бизнеса. Одним из действующих лиц картины является Джастин Тимберлейк, бывший участник бойз-бэнда Take That. В свое время он встречался с Бритни Спирс, поэтому создатели фильма привлекли его для получения информации о личных отношениях с «поп-принцессой».

Все тайны от экс-бойфренда

Однако сразу же после выхода ленты на популярного певца и актера обрушилась волна негодования от поклонников как Бритни Спирс, так и других звезд. Рассказ о движении за освобождение певицы из «рабства» бизнесменов музыкальной индустрии и ее собственного отца #FreeBritney вызвал жесткую критику у публики. Джастина Тимберлейка назвали предателем и женоненавистником, а также обвинили в расизме. Почитатели таланта некогда самой востребованной певицы США уверены, что именно ей Тимберлейк обязан своей популярностью, поскольку яркий роман с поп-дивой и громкое расставание послужили отменным пиаром для начинающего сольную карьеру исполнителя.

Сорванный топ Джанет Джексон

Фанов возмутили подробности, которыми актер поделился в картине, многим такой шаг показался неэтичным, в особенности, рассказ интимных подробностей романа с Бритни Спирс. Некоторые пользователи Сети также вспомнили события 16-летней давности, когда на одном из концертов Тимберлейк выступал на одной сцене с Джанет Джексон. Исполняя хит Rock your body, артист тогда якобы случайно сорвал топ с певицы, обнажив ее грудь. За этот сомнительный ход певца обвинили не только в сексизме, но и в расизме.

Тимберлейк признает свое невежество

Отвечая на критические замечания, Джастин Тимберлейк принес свои извинения как коллегам по сцене, так и поклонникам, которых могли задеть его опрометчивые слова и поступки. Он выразил сожаление за свое неправильное отношение к Спирс и Джексон и неуместную откровенность перед создателями документального фильма о подноготной американского шоу-бизнеса. Также селебрити признал, что проблема сексистского отношения к прекрасному полу является довольно распространенной в данной среде. Свои ошибки артист назвал при этом результатом собственного невежества и неопытности. Кроме того, артист признал необходимость громко говорить об этом, не пытаясь замалчивать проблему.

Источник: super.ru