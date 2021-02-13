Команда Ferrari получит новый мотор для болидов

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13.02.2021, 12:12, Новости дня
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Команда Ferrari в следующем году получит улучшенный болид, оснащенный более мощным силовым агрегатом.

Производитель анонсировал, что будущая новинка окажется более современной, а также планируется разделить турбину и нагнетатель. Следует также отметить, что инженеры также запланировали изменить место, где предусмотрен интеркулер. По мнению специалистов такая особенность конструкции приведет к тому, что верхняя часть двигателя существенно уменьшится.

Вместе с тем все изменения позволит значительно уменьшить массу кузова, тогда как лобовое сопротивление болида станет существенно меньше. Очередной сезон чемпионата «Формула-1» состоится в конце следующего месяца.



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