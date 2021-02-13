Замечен прототип нового Dacia Logan 2022 модельного года

13.02.2021, 12:12, Новости дня

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Пользователям стали доступны изображения прототипа универсала Dacia Logan 2022 модельного года.

Напомним, предшествующее поколение универсала прекратили выпускать с осени прошлого года. В Сети уже демонстрировали шпионские снимки модели Dacia Logan 2022, однако теперь можно рассмотреть автомобиль более детально. Распознать универсал можно по решетке радиатора, а также бамперам. Задняя дверь имеет более объемный вид, что придает универсалу привлекательность.

По салону изменения в универсале Dacia Logan 2022 модельного года коснулись приборной панели, а также центральной консоли. Сведения о технических параметрах автомобиля на данный момент отсутствуют. Официальная презентация автомобиля должна состояться в 2022 году.