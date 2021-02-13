 

Китай отказался предоставить ВОЗ исходные данные по первым случаям COVID-19 – СМИ

13.02.2021, 12:08, Новости дня
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Китайские власти отказались предоставить следователям Всемирной организации здравоохранения необработанные, персонализированные данные о ранних случаях COVID-19. Об этом сообщило 12 февраля издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Власти Китая отклонили запросы на предоставление таких данных о 174 случаях COVID-19, которые они выявили на ранней стадии вспышки в городе Ухань в декабре 2019 года.

По словам членов команды ВОЗ, китайские чиновники и ученые представили свои собственные обширные резюме и анализ данных об этих случаях. Они также предоставили объединенные данные и анализ ретроспективных поисков по медицинским записям за несколько месяцев до выявления вспышки в Ухане, заявив, что они не обнаружили никаких доказательств наличия вируса.

Но команде ВОЗ не разрешили просмотреть исходные данные этих исследований, которые могли бы позволить им провести собственный анализ того, насколько рано и насколько широко вирус начал распространяться в Китае, сказали представители организации. По словам членов группы, государства – члены ВОЗ обычно предоставляют такие данные в рамках расследований ВОЗ.

Впервые новый тип коронавируса 2019-nCoV, вызывающий атипичную пневмонию (в середине февраля вирус получил новое название SARS-CoV-2), был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане, население которого составляет более 11 млн человек. Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов “Хуанань”: первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

14 января в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследуют причины пандемии. Эксперты посетили рынок, где, как считается, случилась первая вспышка. Также в ВОЗ заявили, что появление коронавируса в лаборатории маловероятно.

11 февраля в ВОЗ заявили, что коронавирус мог распространяться в китайской провинции Хубэй в середине октября 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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