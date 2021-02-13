 

ДТП с участием автобуса и 16 автомобилей произошло на Кубани

13.02.2021, 12:06, Новости дня
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Массовое ДТП с участием 17 автомобилей, среди которых рейсовый автобус, произошло в Северском районе Краснодарского края в субботу, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В пресс-службе ведомства сообщили, что «ДТП произошло в Северском районе края с участием рейсового автобуса, четырех грузовых и 12 легковых автомобилей», передает ТАСС.

По предварительным данным, пострадал один человек, «автомобили получили механические повреждения».

Причиной массовой аварии могли стать неблагоприятные погодные условия. По информации синоптиков, в Северском районе сейчас до двух градусов мороза, идет снег.

Движение на трассе после ДТП уже возобновлено.

Ранее в Свердловской области произошло массовое ДТП с 20 автомобилями.



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