Политолог объяснил, почему на акцию с фонариками позвали только жителей мегаполисов

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13.02.2021, 12:06, Новости дня
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В городах-миллионниках проживает творческая интеллигенция, блогеры и другие представители так называемого креативного класса, поддерживающие оппозицию. В остальной РФ у нее сторонников нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Так он объяснил, почему на очередную акцию протеста приглашаются исключительно жители крупных городов.

«Оппозиционеры прекрасно понимают, что остальная РФ их вообще не поддерживает. У них нет никакого электората ни в закрытых городах, ни в наукоградах, ни в моногородах и т.д. Мы никогда не видели там никаких митингов в поддержку Навального», – говорит член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев.

Политолог добавил, что протестная активность происходит в тех местах, где «тусуется так называемый креативный класс – сынки богатых родителей, всякие недоучившиеся по заграницам, разношерстная творческая интеллигенция, блогеры, которые проводят все время в интернете и не имеют отношения к реальной жизни». «Они все и есть их потенциальный электорат, который весь сосредоточен только в городах-миллионниках», – отметил эксперт.

Другой причиной обращаться к жителям именно крупных городов стали представления оппозиции о том, что «для организации майдана достаточно захватить столицу, а в остальных местах нам и так покорятся». «Именно поэтому их активность концентрируется в столице», – подытожил эксперт.

Сторонники блогера Алексея Навального ранее анонсировали новую акцию протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. Эти обращения адресованы жителям крупных городов. В Сети уже посмеялись над этими планами.

В январе сторонники Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других городах. Поводом послужил арест блогера за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.

МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.



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