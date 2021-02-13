 

Дегтярев проинспектировал строительство самых важных объектов Комсомольска-на-Амуре

13.02.2021, 11:50, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В частности, Дегтярёв ознакомился с ходом строительства Центра сложнокоординационных видов спорта и больничного комплекса, а также с реконструкцией стадиона “Авангард”. Почти по каждому из объектов возникли проблемы, которые не позволили завершить работу в срок.

Центр сложнокоординационных видов спорта должен был заработать ещё в декабре, однако при проектировании не была заложена в стоимость штукатуркау для стен одного из залов. Как сообщил заместитель директора компании-подрядчика ООО СК “Монолит” Артём Овсепян, необходимо свыше 20 миллионов рублей, чтобы не нарушить технологию отделки. Теперь строительство центра должно быть завершено до конца второй половины 2021 года. Предполагается, что в нём будут проходить занятия по акробатике, художественной гимнастике, скалолазании и другими видами спорта.

Рядом с Региональным центром развития спорта идёт ещё одна проблемная стройка: там планируется возвести детский больничный комплекс, включающий крупную поликлинику, стационер и консультативное отделение. Работы по его строительству были остановлены прежним подрядчиком ООО СК “Вита” в 2019 году, после чего за проект взялся всё тот же “Монолит”. Однако и у него возникли трудности: строительство находится под угрозой консервации из-за недоработок проектной документации. Выяснилось, что проект не учитывает целого ряда требований к учреждению здравоохранения. Кроме того, не были взяты в расчет затраты на оборудование.

Для реконструкции стадиона “Авангард” также потребовались дополнительные вложения. За время строительства выросли цены на стройматериалы, а перечень необходимых работ был расширен. Рабочим предстоит отремонтировать трибуны и подтрибунные помещения, а также произвести капитальный ремонт фасада здания.

Михаил Детгярёв намерен решить вопросы финансирования строек сразу после возвращения в Хабаровск.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / Мнение: Ложный дисбаланс

17.08 / Назван самый вредный продукт для почек

02.09 / Ученые предложили первое специфическое лечение обмороков

29.10 / В Кремле заявили о максимальной нагрузке на систему здравоохранения: введет ли Путин карантин

05.02 / Ученые назвали наиболее привлекательную для женщин часть мужского тела

05.07 / «Российские шпионы» вырубили в Литве свет и устроили драку у посольства США

01.10 / Гоблин в доме

13.11 / Мнение: МС-21 с российскими двигателями, обеление зарплат и налог на удалёнщиков

14.10 / Экономика: Европа и Америка дали Газпрому в долг навечно

03.07 / Дума начала работу по реализации поправок к Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска