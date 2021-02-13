 

Мнение: Шантаж

13.02.2021, 11:32, Разное
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Вчерашнее интервью Лаврова, где он высказался о готовности Кремля к разрыву отношений с Европой и Западом в целом, практически сразу был вынужден расшифровывать Песков. Его интерпретация слов Лаврова была гораздо более сдержанной. То, что пресс-секретарь президента вынужден разъяснять слова министра, у которого есть своя собственная пресс-служба, говорит, скорее, о какой-то импровизации Лаврова, чем об очередном изгибе общей линии партии.

Изоляция России от внешнего мира, которой пугает Лавров — крайне невероятная по своему исполнению задача. Как аргумент шантажа — возможно. Как практическое руководство к действию — исключено.

То, что пока поле для шантажа имеется, известно. Европа только готовится к «декарбонизации» своей энергетики, и будет зависеть от импорта углеводородов еще значительное время. Более того — на коротком промежутке, когда будет происходить отказ от наиболее грязных генераций энергии, потребность в относительно чистом газе даже возрастет. Но всё это совершенно нормальная ситуация — любая система в процессе трансформации уязвима на переходе из одного состояния в другое. Кардинальная ломка энергобаланса не исключение. Поэтому шантажировать европейцев Кремль пока еще может.

Но вот может ли он исполнить угрозы — тут есть сомнения. Точечно, стреляя себе в колено, как с запретом яблок и сыра — возможно. Системно — уже нет, и давно нет. Путин построил экономику, реализованную в парадигме «продаем сырье, а все остальное купим», на базе которой произошло крупнейшее истребление промышленного производства в стране. Те же производства, которые существуют, критически зависимы от импорта комплектующих, сырья, расходных материалов, технологий. Уже никто не скрывает, что стратегические отрасли, включая ВПК, просто не в состоянии самостоятельно существовать, без импорта они встанут в достаточно короткие сроки. Разрекламированное импортозамещение оказалось обычным путинским враньем. Как и все, о чем он говорит.

В таких обстоятельствах пугать Запад можно только в полной уверенности, что там сидят люди, существенно глупее кремлевских. Что практически невозможно — более примитивных существ, чем кремлевские, трудно не то что найти, но и представить.

Источник: Эль Мюрид



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