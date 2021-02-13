 

Mitsubishi привезет в Россию обновленные Eclipse Cross и Pajero Sport

13.02.2021, 11:18, Новости дня
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Японская компания Mitsubishi объявила о планах поставок своей техники на 2021 год.

В частности, для россиян предложат несколько новых моделей, среди которых также окажутся Mitsubishi Outlander улучшенной генерации. Однако ожидать поставок следует лишь к 202 году. На данный момент производитель решает вопрос относительно возможности сборки кроссовера на российском рынке. Пока выпуском паркетника занимаются на предприятии в США.

Также в наступившем году выйдет обновленный кроссовер Eclipse Cross, который следует ожидать уже к апрелю. Известно, что новинка получит 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 150 л.с. Автомобиль имеет более современный дизайн, существенно отличающийся от предшественника.



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