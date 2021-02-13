Раскрыты цены на новый внедорожник Jeep Grand Cherokee L

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13.02.2021, 11:18, Новости дня
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Американская компания Jeep сообщила дату продаж нового внедорожника Jeep Grand Cherokee L.

В свою очередь, уже к следующему месяц автомобиль пятой генерации поступит к местным дилерам в США. Модель получила 3,6-литровый бензиновый агрегат, который выдает 290 л.с. мощности. Однако более требовательные клиенты смогут приобрести внедорожник Jeep Grand Cherokee L с 5,7-литровым бензиновым мотором, который выдает 357 л.с. мощности.

Ранее анонсировали, что новинка Jeep Grand Cherokee L обладает цифровой панелью приборов, мультимедийной системой с дисплеем 8,4 дюйма, а также расширенным функционалом. Приобрести внедорожник станет возможным по цене от 38,4 тысяч долларов в базовой комплектации.



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