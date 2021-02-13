Coca-Cola протестирует в Венгрии бутылки из бумаги

13.02.2021, 11:14, Новости дня

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Компания Coca-Cola этим летом протестирует в Венгрии 2 тыс. бумажных бутылок в рамках кампании по замене пластиковых бутылок. Об этом заявили 11 февраля в блоге компании.

В бумажных бутылках будет представлен растительный напиток AdeZ, его можно будет купить через интернет-магазин Kifli.hu.

В рамках ограниченого потребительского тестирования компания хочет изучить эффективность новой упаковки, а также реакцию покупателей на такой формат.

Бутылки разработал датский стартап The Paper Bottle Company (Paboco). Эта технология предназначена для создания 100% перерабатываемых бутылок из древесины, полученной из экологически чистых источников, с барьером из биоматериалов, способных удерживать жидкости. Такие бутылки должны подходить для напитков, косметических товаров и других жидких товаров. Конечная цель проекта – бутылка, которую можно переработать в бумагу.

Руководитель отдела исследований и разработок в области упаковки в Coca-Cola Europe Стейн Франссен подчеркивает, что технология все еще находится в стадии разработки. Команда Франссена провела обширные лабораторные испытания, чтобы оценить, как бумажная бутылка работает, удерживает и защищает свое содержимое.

“Это новая технология, и мы продвигаемся по неизведанной территории. Мы должны изобретать технические решения по ходу дела”, – говорит он.

ВИДЕОВидео: The Coca-Cola Co. / YouTube

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