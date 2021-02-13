 

Президент Туркменистана учредил должность вице-премьера и назначил на нее своего сына

13.02.2021, 11:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара Бердымухамедова вице-премьер-министром страны. Об этом 12 февраля сообщил Turkmenportal.

Сердар Бердымухамедов возглавил также Высшую контрольную палату Туркменистана, которая занимается контролем по финансовов-экономическим вопросам. Кроме этого, он введен в состав Государственного совета безопасности.

Новую должность вице-премьера, который будет одновременно председателем Высшей контрольной палаты и членом Государственного совета безопасности, президент Бердымухамедов учредил 11 февраля 2021 года, отметило издание.

Глава государства сказал, что в обязанности нового вице-премьера входит внедрение цифровой системы и инновационных технологий во все отрасли производства, в систему госуправления и общественного устройства, а также контроль над этой деятельностью.

Сердару Бердымухамедову 39 лет. С 7 февраля 2020 года он занимал пост министра промышленности и строительного производства.

Гурбангулы Бердымухамедов занимает должность президента Туркменистана с 2007 года.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Политолог оценил англоязычное обращение Тихановской к странам ЕС

08.12 / Беглов призвал не превращать праздники в «марафон передачи коронавируса»

13.10 / Hyundai Santa Fe 2021 года получит рестайлинг и гибрид

26.07 / В Минобороны Украины назвали сумму премий за ликвидацию российской техники

17.10 / В Израиле устроили акцию протеста против продажи оружия Азербайджану

22.07 / Белый дом пригрозил Конгрессу США отказом Трампа подписывать оборонный бюджет

14.07 / Баку заявил о гибели двух офицеров и мирного жителя в результате обстрела ВС Армении

28.11 / Шторм вынес золото на пляж в Индии

16.01 / Смотревшего порно при пассажирах таксиста в Петербурге арестовали

30.09 / В «Единой России» пообещали законодательно обеспечить предложения президента по защите леса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска