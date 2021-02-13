Президент Туркменистана учредил должность вице-премьера и назначил на нее своего сына
13.02.2021, 11:14,
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара Бердымухамедова вице-премьер-министром страны. Об этом 12 февраля сообщил Turkmenportal.
Сердар Бердымухамедов возглавил также Высшую контрольную палату Туркменистана, которая занимается контролем по финансовов-экономическим вопросам. Кроме этого, он введен в состав Государственного совета безопасности.
Новую должность вице-премьера, который будет одновременно председателем Высшей контрольной палаты и членом Государственного совета безопасности, президент Бердымухамедов учредил 11 февраля 2021 года, отметило издание.
Глава государства сказал, что в обязанности нового вице-премьера входит внедрение цифровой системы и инновационных технологий во все отрасли производства, в систему госуправления и общественного устройства, а также контроль над этой деятельностью.
Сердару Бердымухамедову 39 лет. С 7 февраля 2020 года он занимал пост министра промышленности и строительного производства.
Гурбангулы Бердымухамедов занимает должность президента Туркменистана с 2007 года.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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