Кровля ангара обрушилась в Калужской области

13.02.2021, 11:12, Новости дня

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Обрушение кровли произошло в ангаре, расположенном в городе Людиново в Калужской области, под завалами могут находиться два человека.

«Произошло обрушение крыши в ангаре в Людинове. На место выехали (экстренные) службы. Предварительно, двое пострадавших под завалами. Сейчас проводятся поисковые работы»,– передает ТАСС сообщение УМВД и МЧС.

По данным источника в экстренных службах региона, площадь обрушения составляет около 100 квадратных метров, здание не эксплуатируемое.

Ранее сообщалось, что при обрушении навеса в подмосковной воинской части травмы получили четверо военнослужащих-контрактников. Представитель экстренных служб пояснил, что обрушение крыши произошло из-за осадков. «Основная версия обрушения – тяжелый мокрый снег», – сказал он.