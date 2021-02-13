Славяне Крыма выдвинули требования к США

13.02.2021, 11:12, Новости дня

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Прежде чем выдвигать какие-либо условия России, Вашингтону следует освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и в срочном порядке вывести американский военный контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира, сообщил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

Чегринец заявил, что «хочется ответить США на их языке», может быть «они так быстрее поймут», передает РИА «Новости».

«Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли. Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения. В-третьих, осознать, что время однополярного мира подошло к концу», – перечислил он.

По словам сопредседателя Ассамблеи славянских народов крымского региона, давно пора вводить более сильные контрсанкции к США.

«Не надо спускать оскорбления в адрес Крыма и России», – подчеркнул Чегринец.

Ранее политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер сообщил на заседании СБ ООН, что США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России, пока та не изменит свою политику в отношении Украины.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.