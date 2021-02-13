Путин вручил госнаграду создателю сериала «Улицы разбитых фонарей»

13.02.2021, 11:11, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды деятелям культуры и искусства. Одним из лауреатов стал создатель культового сериала «Улицы разбитых фонарей» – продюсер Александр Капица.

«Уважаемый Александр Петрович! Вам и всему коллективу кинематографистов средствами киноискусства удалось создать положительный образ защитника Отечества – сотрудника правоохранительных органов, ежедневно ведущего борьбу с преступностью, при этом обладающего высоким интеллектуальным развитием и отличным чувством юмора. Всё вышеперечисленное повышает авторитет силовиков у населения и положительно влияет на развитие государства», – говорится в поздравлении Президента.

«У́лицы разби́тых фонаре́й» или «Менты» — российский детективный телесериал, впервые появившийся на телевидении в 1998 году. Сериал насчитывает 16 сезонов. В нём рассказывалось о буднях сотрудников милиции, впоследствии полиции. Каждая серия представляет собой отдельное детективное расследование. Являлся самым продолжительным (по времени в эфире, но не по количеству серий) сериалом в истории российского телевидения.

—