 

Светлаков забрал сына из элитного сада после неудобных вопросов

13.02.2021, 10:26, Разное
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Известный актер и режиссер Сергей Светлаков рассказал, почему забрал ребенка из элитного детского сада. Свой поступок он объяснил в рамках интервью Ирине Шихман для ее проекта «А поговорить?».
Многие знаменитости предпочитает, чтобы их дети пребывали в элитных образовательных учреждениях. Сергей Светлаков решил отказаться от подобной идеи, поскольку уверен, что на его сыновей отрицательно влияет общение со сверстниками из богатых семей. Артист десять лет состоит в отношениях с Антониной Чеботаревой. У супругов растут двое сыновей – семилетний Иван и трехлетний Максим.

Знаменитость привык разговаривать с наследниками как со взрослыми. В их головах должны быть заложены правильные вещи с детства, поскольку потом может быть поздно. Светлаков стремится не допустить, чтобы дети начали считать себя мажорами. Ради этого он готов пойти на радикальные меры, на данном этапе артист забрал младшего сына из элитного детского сада.

В один из дней ребенок пришел и спросил у отца, почему у семьи нет квартиры в Дубае. Звездные родители сразу же отправились к директору образовательного учреждения и спросили: «Что здесь происходит?». Тот ответил, что данное заведение посещают дети, родители которых живут очень богато. Потом Светлаков увидел, что за одним из воспитанников приехал автомобиль Bentley, из которого вышли автоматчики. Звездная семья сразу же поняла, что в этот детский сад их ребенок ходить не будет, для него родители подобрали более скромное учреждение.

От первого брака у юмориста также есть дочь Анастасия. С бывшей супругой Юлией Ворончихиной Светлаков остался в нормальных отношениях. Оба родителя принимают участие в воспитании ребенка.



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