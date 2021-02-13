В РФ подорожали два автомобиля компании Infiniti

13.02.2021, 10:24, Новости дня

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Премиальная марка Infiniti увеличила стоимость двух моделей, которые продаются на российском рынке.

С учетом удорожания стоимость нового кроссовера Infiniti QX50 теперь достигает 3,49 миллиона рублей. В топовом исполнении автомобиль продается у дилеров по цене от 4,74 миллиона рублей. Однако не обошлось без исключений, так как версии Essential и Luxe Navi сохранили прежние ценники. Вместе с тем удорожание коснулось также полноразмерного кроссовера Infiniti QX80, цена на которой достигает 6,09 миллиона рублей в стандартной версии.

Кроме того, более дорогой вариант продается за 6,45 миллиона рублей. Напомним, осенью кроссовер существенно модернизировали, особенно в части оснащения интерьера салона.