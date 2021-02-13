 

В РФ подорожали два автомобиля компании Infiniti

13.02.2021, 10:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премиальная марка Infiniti увеличила стоимость двух моделей, которые продаются на российском рынке.

С учетом удорожания стоимость нового кроссовера Infiniti QX50 теперь достигает 3,49 миллиона рублей. В топовом исполнении автомобиль продается у дилеров по цене от 4,74 миллиона рублей. Однако не обошлось без исключений, так как версии Essential и Luxe Navi сохранили прежние ценники. Вместе с тем удорожание коснулось также полноразмерного кроссовера Infiniti QX80, цена на которой достигает 6,09 миллиона рублей в стандартной версии.

Кроме того, более дорогой вариант продается за 6,45 миллиона рублей. Напомним, осенью кроссовер существенно модернизировали, особенно в части оснащения интерьера салона.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / США пригрозили РФ и КНР изоляцией в ООН за попытки сорвать оружейное эмбарго против Ирана

08.10 / США обещали оставить в Афганистане к 2021 году только 2,5 тыс. военных

20.01 / Политологи оценили решение «Справедливой России» объединиться с другими партиями

18.01 / “Вам очень повезло”. Командир корабля береговой охраны Турции рассказал, как моряков спасали с затонувшего судна Arvin

26.06 / В мире: Грозит ли миру большая война между Индией и Китаем

20.10 / Мнения: Кому была выгодна смерть Пушкина

15.11 / Мужчина получил ножевое ранение при столкновении сторонников и противников Трампа

06.02 / После запрета абортов в Польше предложили создать женщинам “комнаты для слез”

18.08 / Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси

12.08 / Мишустин поручил найти решение для отстающих по горячему питанию школ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска