В мире коронавирус подтвержден у более 108 млн человек

13.02.2021, 10:20, Новости дня

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В мире по состоянию на утро 13 февраля коронавирус подтвердили у 108,2 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Умерло от коронавирусной инфекции COVID-19 2,38 млн человек, 60,6 млн – выздоровело.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

США (27,5 млн заболевших, 480,8 тыс. умерших);

Индия (10,9 млн заболевших, 155,5 тыс. умерших, 10,6 млн выздоровевших);

Бразилия (9,77 млн заболевших, 237,5 тыс. умерших, 8,7 млн выздоровевших);

Великобритания (4 млн заболевших, 116,5 тыс. умерших);

Россия (почти 4 млн заболевших, 77,9 тыс. умерших, 3,5 млн выздоровевших).

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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