В мире коронавирус подтвержден у более 108 млн человек
13.02.2021, 10:20,
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В мире по состоянию на утро 13 февраля коронавирус подтвердили у 108,2 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
Умерло от коронавирусной инфекции COVID-19 2,38 млн человек, 60,6 млн – выздоровело.
Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:
США (27,5 млн заболевших, 480,8 тыс. умерших);
Индия (10,9 млн заболевших, 155,5 тыс. умерших, 10,6 млн выздоровевших);
Бразилия (9,77 млн заболевших, 237,5 тыс. умерших, 8,7 млн выздоровевших);
Великобритания (4 млн заболевших, 116,5 тыс. умерших);
Россия (почти 4 млн заболевших, 77,9 тыс. умерших, 3,5 млн выздоровевших).
Украина в списке на 17-м месте.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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