Радуцкий предложил вне очереди вакцинировать журналистов от коронавируса для популяризации кампании

13.02.2021, 10:20, Новости дня

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Для популяризации кампании вакцинации против коронавируса нужно предпринять ряд шагов, в частности – вне очереди вакцинировать журналистов. Об этом заявил нардеп от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook 12 февраля.

Нардеп отметил, что согласно исследованию Киевской школы экономики, иммунитет против коронавируса может быть только у 13-20% украинцев. Он считает, что достичь коллективного иммунитета без вакцинации почти невозможно.

“Без прививок мы будем обречены каждый год бороться с новыми штаммами вируса и очередной волной коронавирусной болезни. Скорее всего, в 2021 году мы не сможем полностью преодолеть пандемию. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, формированию коллективного иммунитета препятствуют новые штаммы вируса, отсутствие прививок у детей (которые болеют в легкой форме, но передают вирус) и антивакцинальная кампания. Нам действительно в ближайшее время придется убедить значительную часть общества отбросить страх и предрассудки и согласиться пройти прививки”, – заявил нардеп.

Чтобы убедить украинцев вакцинироваться от коронавируса, Радуцкий предлагает несколько шагов, среди которых – открыть консультативную “горячую линию”, которая будет заниматься только вопросами вакцинации; ежедневно публиковать статистику вакцинации, а также вне очереди прививать журналистов.

“Журналисты – это наши лидеры мнений. Если мы предложим им пройти прививки в первых волнах, чтобы рассказать об этом обществу – значительно уменьшим количество скептиков среди населения”, – считает политик.

Также он предлагает обязательно тестировать тех, кто отказался прививаться, в ввести налоговые льготы для предприятий, которые будут вакцинировать трудовые коллективы.

“В Израиле планируют обязать работников бюджетной сферы, которые отказываются прививаться, регулярно проходить тестирование. Минздрав страны предлагает: если учитель отказывается от вакцинации, ему придется один-два раза в неделю сдавать тест на COVID-19. Некоторый период тесты финансирует государство, затем педагог будет сдавать тесты за собственные средства. Предлагается также ввести обязательное тестирование для посещения определенных публичных мест, например, фитнес-клубов. Я не уверен, что Украина сейчас готова копировать опыт Израиля. Но по крайней мере обсуждение и разработка таких изменений в законодательство может стимулировать граждан не отказываться от прививки”, – заявил Радуцкий.

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/266534738329125

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина уже получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин, сообщал Степанов.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина бесплатно получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в середине февраля и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в течение первого полугодия 2021 года. 1,2 млн доз препарата AstraZeneca Украине перепродаст Польша.

Еще 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax (США), Украина закупит по контракту с индийской компанией Serum Institute, где производят препараты, и британской компанией-посредником Crown Agents.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании “Лекхим”, которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля. Однако поставки могут перенести на начало апреля в связи с задержкой получения компанией экспортной лицензии от правительства Китая и поздним принятием Верховной Радой Украины специального закона о регистрации вакцин от коронавируса, выяснило Reuters.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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