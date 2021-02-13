В РФ выявили 14,8 тыс. новых случаев коронавируса

13.02.2021, 10:19, Новости дня

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За минувшие сутки в РФ выявлен 14 861 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлен 14 861 новый случай коронавируса в 85 регионах», из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1963, Санкт-Петербурге – 1130, Московской области – 884.

Всего в стране выявлено 4 057 698 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 577 907 человек, из них 18 765 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 502 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 79 696 человек.

Накануне, 12 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 15 089. Таким образом, число новых случаев за сутки сократилось на 228.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.