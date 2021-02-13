Мнение: О нежданных дарах от Байдена – Путину лично

13.02.2021, 10:16, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

От новой администрации 46-го президента США Джо Байдена многие ждали крупных неприятностей для России. И для российского президента Владимира Путина лично. Слишком уж насолил засидевшийся хозяин Кремля американским демократам за последние годы.

Но вышло всё по-другому. Один разговор… Даже нет, всего несколько слов… И получилось, что Джозеф Робинетт #Байден-младший выдал Владимиру Путину такой карт-бланш, какого тот не получал ни от одного американского президента.

Да, всего несколько памятных слов потрясающей силы: «Угроза безопасности избранной власти — это не протест. Это мятеж… К ним [его участникам] нужно относиться как к группе головорезов, повстанцев… Это бандиты, бандиты, и они террористы, внутренние террористы». © Сказано – и отлито в граните.

Ну а ещё через несколько дней после сертификации автора процитированного высказывания о мятеже в качестве полноправного избранного президента ФБР предсказуемо возбудило десятки уголовных дел по обвинению во внутреннем терроризме. То, что на первый взгляд казалось максимум хулиганством и вандализмом, начало обретать зловещие черты.

По американскому законодательству, для прохода в помещения Капитолия, где проходят заседания комитетов обеих палат, не требуется пропусков: достаточно лишь пройти через рамку обычного металлодетектора, никак не объясняя полицейским причин своего визита. Более того, есть свидетельства, что полицейские, охраняющие Капитолий, сами убирали заградительные барьеры, позволяя демонстрантам беспрепятственно войти на его территорию. Что касается жертв, о которых не устаёт напоминать преследующая экс-президента Дональда Трампа демократическая пресса, то на совести протестующих – только 42-летний офицер полиции Капитолия Брайан Сикник, получивший удар огнетушителем по голове и впоследствии скончавшийся от вовремя не диагностированной внутричерепной гематомы. Вторая достоверная жертва, 35-летняя ветеран ВВС США Эшли Бэббит, была смертельно ранена сотрудником полиции Капитолия и правомерность применения им огнестрельного оружия всё ещё расследуется. Трое других американцев скончались от причин, не связанных напрямую со штурмом – двое от инфаркта и один от инсульта.

Тем не менее – #мятеж и #терроризм…

Увы, это всё – не просто внутренние разборки американцев. Слишком часто и рьяно #США позиционировали себя миру как спонсоров демократии, чтобы оставить попытку их собственного народного протеста, словно бы сотканного по лекалам цветных революций, без внимания. И оно последовало.

«В Вашингтоне захватили #парламент. Что с этими людьми делают? [Дают] от 15 до 25 лет – как за внутренний терроризм. Они же ведь тоже вышли с политическими лозунгами, но за рамками закона. Почему у нас за рамками закона должно быть всё разрешено? Нет».

Автора этих слов узнать не сложно. Как опытный политик Владимир #Путин ловко подхватил пас от своего американского визави, чтобы использовать на всю катушку. И в сиюминутных целях, и в долгосрочных. Можно не сомневаться, что мем «угроза действующей власти — это не протест, а мятеж» будет многие годы использоваться кремлёвской пропагандой со ссылкой в Америке тоже так делают. Им будут оправдывать любое закручивание гаек, любое усиление пресса. Собственно, уже оправдывали в отношении общероссийских мирных акций протеста 23 и 31 января, сопровождавшихся настоящей волной полицейщины в худшем смысле.

За 200+ лет американская демократия пережила немало. И убийства президентов, и уотергейтский скандал, и даже «оральный кабинет». Но, кажется, для умаления её авторитета в мире и в России никто ещё не сделал так много, как нынешняя верхушка Демпартии и выдвинутый ей политический ветеран Джо #Байден.

Какой гений теперь всё это исправит?

—