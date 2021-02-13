Дептранс Москвы назвал участки с наибольшим затруднением движения из-за непогоды

13.02.2021, 10:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Департамент транспорта Москвы рассказал, на каких участках дороги в субботу утром самое затрудненное движение из-за обильного снегопада.

Ведомство в своем Telegram-канале сообщило, что «из-за снега на дорогах сейчас плотно», основные затруднения наблюдаются на «МКАД (там сложно из-за буксующих грузовиков), Шоссе энтузиастов в районе ТТК, Варшавское шоссе в районе Тульской, на проспекте Андропова».

Пробки в девять баллов, согласно сервису «Яндекс.Пробки», сохраняются в столице по состоянию на 9.50 субботы.

Из-за снегопада в Москве дорожная ситуация была тяжелой с самого утра пятницы. Напомним, в российской столице зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков.