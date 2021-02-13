 

Эксперт: Перемены в ЦК правящей партии знаменуют отказ КНДР от рыночных реформ

13.02.2021, 10:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Назначение нового партийного куратора экономики КНДР связано с тем, что в Пхеньяне решили вернуться к строгой плановой экономике. Время харизматичных рыночных реформаторов там прошло. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Андрей Ланьков. Ранее в Пхеньяне новым секретарем и руководителем экономического отдела ЦК партии был избран О Сун Ен.

«Замена руководства экономического отдела ЦК вытекает из решений январского съезда партии, на котором из состава Политбюро ЦК ТПК был выведен Пак Бон Дю – ветеран партии, главный идеолог экономических реформ, проводившихся в КНДР все последние годы», – поясняет профессор Сеульского университета Кунмин (Южная Корея) Андрей Ланьков.

«Формальный повод для отставки – это возраст, Паку уже больше 80 лет. Но на деле его уход из политбюро означает, что Ким Чен Ын отходит от политики реформ. Обычно высшее руководство КНДР – закрытые люди в строгих френчах, их взгляды практически никому не известны. В отличие от них, о взглядах на политику и экономику Пака Бон Дю известно достаточно. Этих взглядов он не менял больше 20 лет, из-за чего ранее неоднократно попадал в опалу, – говорит востоковед. – Пака окончательно отправили в отставку после того, как в январе публично объявили провальным его сценарий реформ, запущенных в 2012 году. Причем, Пак не скрывал, что действовал по модели китайского вождя Дэн Сяопина».  

Как сообщила в пятницу центральный печатный орган властей КНДР – газета «Нодон Синмун», на проходившем 8-11 февраля пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) секретарем и руководителем экономического отдела ЦК партии был избран О Сун Ен.

В ходе пленума генсек правящей партии Ким Чен Ын призвал усилить юридический контроль за исполнением госплана, в том числе с привлечением прокуратуры. Ответственность за провалы в реализации госплана возложены на местные партийные организации. Таким образом, отмечает ТАСС, Северная Корея отказалась от идеи развития либеральной экономики по китайскому образцу и завоевания внешних рынков, снова сделав ставку на внутреннее потребление с усилением регулирующей роли государства в экономике.

Как отметил Ланьков, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, Пак Бон Дю сохранял удивительную работоспособность. «Возможно, ему и впрямь уже пора было уходить на покой. Но без него сторонники рыночных реформ в КНДР оказались в одночасье обезглавлены», – отмечает востоковед. По его мнению, в отличие от своих последователей, «Пак мог позволить себе определенную фронду без отягчающих для себя последствий, насколько это возможно в Пхеньяне». 

Новый же главный экономический куратор О Сун Ен, в отличие от харизматичного Пака – это «типичный закрытый партийный чиновник во френче», говорит Ланьков.  «О его политических взглядах, если такие есть, сторонним людям неизвестно ничего. Напомню, что в КНДР сохраняется атмосфера строгой секретности. Там, к примеру, под грифом «секретно» – от своих же граждан – остается даже все законодательство», отмечает востоковед.

О причинах, которые побудили власти КНДР сменить курс, Ланьков судить не берется, поскольку информации о состоянии народного хозяйства Северной Кореи недостаточно. «Новый курс состоит в усилении роли планирования, увеличения отчетности для предприятий, возвращении правительству руководящей роли в торговле и сфере обслуживания, поясняет эксперт.

«Торговля и сфера услуг в КНДР были фактически приватизированы еще в 1990-х годах, сейчас их будут национализировать снова. Переписаны законы, касающиеся прав предприятий свободно распоряжаться валютной выручкой, теперь предприятия теряют значительную часть заработанной ими валюты. В общем, речь идет о контрнаступлении на реформы», – заключил Ланьков.

Как отмечает Lenta.ru, по оценкам американских экономистов, КНДР столкнулась с самым тяжелым периодом за все время правления Ким Чен Ына. Попытки примириться с США и снять санкции не сработали. Ситуация усугубилась из-за стихийных бедствий и гибели большей части урожая. Закрытие границ с Китаем из-за пандемии коронавируса сократило объем торговли на 75% за десять месяцев.

В стране взлетели цены на импортные продукты. Сахар подорожал в четыре раза, а объем производства на заводах сократился до минимума. По оценке ООН, из-за наступающего голода в стране недоедает половина населения – выросла опасность стихийного бунта, пишет Associated Press, добавляя, что новый план развития мало чем отличается от предыдущих проектов, в которых реальное содержание подменяли политические лозунги.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / YouTube будет удалять контент, оспаривающий результаты выборов президента США

16.01 / Госфинансирование партий в 2021 году: “Слуга народа” получит половину средств, “Батьківщина” – меньше всех

19.08 / Захарова оценила решение Литвы запретить въезд Лукашенко

17.10 / Посол России: США отвергли предложение Путина по СНВ-3 без анализа

24.11 / COVID-19 в Украине. В Киеве рекордный для одного региона суточный прирост больных

01.10 / Собянин: Второй волны коронавируса в Москве нет

21.07 / Эксперт оценил назначение Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

10.12 / Казалось невообразимым — учёные опасаются, что потепление в Арктике грозит миру катаклизмами

25.06 / Водка Green Day стала лидером по динамике роста среди украинских водочных ТМ

06.01 / В РФ утвердили список программ для предустановки на гаджеты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска