Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Эквадоре

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13.02.2021, 10:00, Новости дня
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Сейсмологи зафиксировали в субботу землетрясение магнитудой 5,3 в Эквадоре, сообщила геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 22 км к западу от города Селика в провинции Лоха, где проживают около 5,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 71 км, передает ТАСС.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее в Испании произошла серия землетрясений магнитудой выше 4, сейсмологи отметили, что один из эпицентров землетрясений находился в 11 км от города Гранада. Также землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов Новой Зеландии.



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