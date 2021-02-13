 

«Своими движениями сделают его пульсирующим»

13.02.2021, 9:38, Разное
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Власти Петербурга анонсировали несколько акций в День влюбленных.

Власти Санкт-Петербурга в пятницу анонсировали две акции в честь Дня всех влюбленных. Объявление о грядущих флешмобах с участием волонтеров разместила пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями северной столицы.

Предполагается, что в рамках первой акции в восемь часов вечера 50 волонтеров признаются в любви Санкт-Петербургу — «сформируют сердце и своими движениями сделают его пульсирующим». Происходить это будет в стенах Петропавловской крепости. Руководитель городского Центра городских волонтеров Дарья Никитина назвала такую идею «очень милой».

Пресс-секретарь Центра городских волонтеров сказал «Новой», что время акции — 8 часов вечера — выбрали исходя из режима работы Петропавловской крепости. «У нас в городе ограничения по коронавирусу, мы предполагаем, что в это время крепость будет уже закрыта и там не будет посторонних глаз, не будет столпотворения», — объяснил он, отметив, что Центр городских волонтеров такую акцию проводит впервые.

Вторая акция пройдет возле станций метро «Петроградская» и «Василеостровская» — там юноши и девушки будут дарить прохожим цветы и валентинки, а также «теплые слова и хорошее настроение». Раньше такой флешмоб устраивали только 8 марта.

Новость о готовящихся акциях в северной столице появилась на фоне сообщений о том, что Роскомнадзор требует от СМИ удалить материалы с упоминанием даты ближайшего флешмоба в поддержку Алексея Навального якобы из-за призывов к несогласованным акциям. При этом в статьях «Медузы» и «Открытых медиа» (эти издания и томское агентство ТВ-2 получили письма от РКН) речь шла о реакции властей на грядущее событие.

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Источник: Новая газета



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