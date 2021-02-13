Нутрициолог перечислила самые вредные диеты

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13.02.2021, 9:34, Разное
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Нутрициолог Ирина Писарева в рамках интервью пояснила о самых вредных диетах. По ее словам, нельзя просто так взять и начать ограничивать себя в питании. Перед этим важно сходить к терапевту и сдать анализы.
На сегодняшний день являются популярными различные схемы голодания. Людям с ЖКТ нельзя длительное время ничего не есть. После перехода на обычный режим питания, 80% худеющих начинают употреблять намного больше пищи, нежели ранее. Как следствие, человек набирает лишние килограммы.

Опасность представляют и монодиеты: гречневая или же кефирная. Когда в организм поступает один и тот же продукт, наблюдается нехватка микроэлементов и витаминов. В результате он ослабевает, снижается иммунитет, человек заболевает. Подобные диеты являются низкокалорийными, спустя два дня людям надоедает есть одно и то же.

Писарева пояснила о детокс-методах похудения, когда используются смузи или же соки. Некоторые коктейли являются несовместимыми между собой. В кишечник при такой диете попадает все размешанное, поэтому ему не приходится тратить много энергии на процесс переваривания пищи.

Важно принимать во внимание возможную непереносимость тех или же иных продуктов. Время от времени можно включить в рацион смузи и свежевыжатые соки, но часто употреблять их нельзя из-за повышения кислотности.

Источник: russian.rt.com



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