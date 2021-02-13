 

Витамин С и цинк не помогли в лечении коронавируса

13.02.2021, 9:34, Разное
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Медики из клиники Кливленда рассказали о том, что витамин С и цинк не помогают пациентам бороться с коронавирусом. Такие выводы они сделали после проведения исследования, в рамках которого изучали действия различных добавок.
Высокие дозы цинка и витамина С никак не сказались на положительной динамике выздоровления. Сообщается, что 214 пациентам в период с апреля по октябрь 2020 года назначалась аскорбиновая кислота. Ее употребление наряду с цинком не привело к сокращению продолжительности коронавируса.

Отмечается, что нельзя принимать добавки с недоказанной пользой, поскольку организму может быть нанесен вред из-за подобных эффектов. Цинк в больших дозах провоцирует образование металлического привкуса, во рту начинает наблюдаться сухость, нередко диагностируется желудочно-кишечная непереносимость. Что касается аскорбиновой кислоты, то она вызывает диарею, тошноту и желудочные спазмы.

Источник: www.mk.ru



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